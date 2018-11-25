Öztürk Yılmaz aslında neden kovuldu? 25 Kasım 2018, Pazar

Yaptığı skandal çıkışlarla kamuoyunda bir hayli tepki alan CHP'li Öztürk Yılmaz partisinden ihraç edildi. Peki aslında ne olmuştu? CHP'li Yılmaz neden kovuldu? Tüm yaşanan gelişmelerin arkasından neler olacak? İşte detaylar...