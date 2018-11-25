Yaptığı skandal çıkışlarla kamuoyunda bir hayli tepki alan CHP'li Öztürk Yılmaz partisinden ihraç edildi. Peki aslında ne olmuştu? CHP'li Yılmaz neden kovuldu? Tüm yaşanan gelişmelerin arkasından neler olacak? İşte detaylar...
Öztürk Yılmaz aslında neden kovuldu?25 Kasım 2018, Pazar
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