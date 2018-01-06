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Özkul'un kızı: Asılsız haberler bizi bugüne hazırladı

05 Ocak 2018, Cuma
Başta sosyal medyada olmak üzere defalarca asılsız haberlerle babasının öldüğü iddialarını hatırlatan Güner Özkul, "Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne hazırlanmış olduk. Sayın Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, her aşamasında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Defin sürecinde de yanımızda." açıklamasında bulundu.
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