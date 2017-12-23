Özkök: Türkiye'nin Filistin'i desteklemesi yanlış

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CNN Türk canlı yayınında konuşan Özkök, Türkiye'nin mazlum diye bakıp Filistin'e koşulsuz bir şekilde destek vermesinin yanlış olduğunu savundu.
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BU ÖZHAin tam bir israil,amerikan dallamasi elinden g.else aglama duvarina yaslanarak Türkiyenin Ortadan kalkmasi icin inanin dua eder böyle sadistler
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