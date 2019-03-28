Özhaseki büyük müjdeyi verdi! Yüzde 50 indirim geliyor... 28.03.2019 17:09

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Ankara’da okuyan öğrencilere otobüs fiyatlarında %50 indirim müjdesi verdi. Gençlere yönelik birçok projesi olan ve öğrencilerin Ankara’da daha iyi şartlarda eğitim almasını sağlayan Özhaseki’nin üç ç ve uyanık kütüphaneler projesi de gençler arasında büyük heyecana neden oluyor.