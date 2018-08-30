Yol Durumu

Özgürlük ve vatan sevgisiyle yanan Mehmetçik!

30 Ağustos 2018, Perşembe

Sakarya Meydan Muharebesi öncesi, Mehmetçik'in durumu.

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