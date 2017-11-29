Özel: Yargı önünde Kılıçdaroğlu'ndan hesabını soracağız
29 Kasım 2017, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki iddialarına ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerisinde mukim bir banka şubesinden, müvekkillerim adına kayıtlı bir hesap numarasından, yurt dışındaki herhangi bir şahsa veya herhangi bir şirkete tek kuruş para gönderilmemiştir. Gösterdiği belgeler de bunu ispat eden belgeler değildir. Biz yargı önünde Kılıçdaroğlu'ndan hesabını soracağız ve 'hodri meydan' diyoruz, belgeleri yayınlasın." dedi.
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