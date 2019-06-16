Dalaman’dan, Bodrum-Milas Havalimanı'na gelen özel bir uçak pistten çıktı. Uçağın lastiğinin patladığı öğrenilirken, havalimanı ise uçuşlara kapatıldı.
Özel uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı16.06.2019 19:56
- Özel uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı
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