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Özel hastanede yangın çıktı

15 Ağustos 2018, Çarşamba

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Hastalar hastaneden tahliye ediliyor.

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