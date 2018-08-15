Özel hastanede yangın çıktı

İstanbul Sultanbeyli'de bulunan özel bir hastanede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Hastalar hastaneden tahliye ediliyor.
Özel hastanede yangın çıktı15 Ağustos 2018, Çarşamba
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