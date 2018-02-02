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Özel hastanede fahiş fatura oyunu!

01 Şubat 2018, Perşembe
2650 liralık fatura 158 liraya düşürüldü! Bu vurgunun yaşandığı yer özel sağlık merkezi... Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin bu tip mağduriyetler yaşamaması için özel sağlık merkezlerinden ayrıntılı fatura talep etmeleri...
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ali ali

ellerine düşüyorsun nasıl itiraz edeceksin peşin alıyorlar savcılar hakimler sorumlu sgk ve bakanlık yönetimleri aynı tavlaya zar atıyorlarsa kime şikeyet edeceksin ne kadar özel yada üniversite devlet hastaneleri olursa olsun İNSAN OLAN MÜDÜR SAYMAN BAŞHEKİM YOKMU ONLAR SORUMLU TUTULSUN HELE BİDE BUNLAR TTB ÜYESİ İSELER TIB TEDAVİDEN BAŞKA HER ŞEYE MAYDONOZ VE ORTAKLARIYLA SOYGUN İÇERİSİNDE İSELER ne yapılabilirki baş ve ahlaklı adalet olması önemli

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hayır0
cevapla 01.02.2018 13:19
ihsan ihsan

özel hastanelerin acili rezalet apandisiti patlamak üzere eşimi götürdüm bir özel hastane aciline doktor olduğum halde benden 3600 tl istediler kanun gereği acillarden ücret taleb edemiyecekleriniğ söyleyince amirlerine danışıp harcanan malzeme parasına anlaştık sonra o ameliyattanda hayır gelmedi

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hayır0
cevapla 01.02.2018 12:54
taka41 taka41

pkk yaptiginla bunlarin yaptiklari ayni seydir ESKIYALIK.....bu rezillige saglik bakani bir son vermeli artik.

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hayır0
cevapla 01.02.2018 12:15
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