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Özel Harekat Polisinden nefes kesen tatbikat

20 Kasım 2017, Pazartesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisleri tatbikat yaptı. Ejder ve Kobra tipi araçlar ve helikopterlerden atışların da yapıldığı tatbikatı, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bizzat denetledi. İşte o anlar...
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K&#252;tahyalı Kütahyalı

Allah ım sırtınızı yere getirmesin,bileğiniz bükülmesin.

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cevapla 20.11.2017 15:21
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