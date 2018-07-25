Özdemir: Sayın Bakan bize çok geniş bilgiler verdi 24 Temmuz 2018, Salı

Bakan Albayrak bugün iş dünyasıyla biraraya geldi. Albayrak'ın toplantısına katılanlar arasında Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de vardı. Özdemir toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özdemir'in o açıklamaları...