Yol Durumu

Özdemir: Sayın Bakan bize çok geniş bilgiler verdi

24 Temmuz 2018, Salı

Bakan Albayrak bugün iş dünyasıyla biraraya geldi. Albayrak'ın toplantısına katılanlar arasında Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir de vardı. Özdemir toplantının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İşte Özdemir'in o açıklamaları...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları