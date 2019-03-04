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Özdemir Erdoğan'dan CHP’li iki derneğin boykotuna cevap: Mühim olan insanlık

04.03.2019 10:53

Müziğin efsanesi Özdemir Erdoğan, İzmir konserine yönelik CHP’li iki derneğin boykotuna, “Paranın ne önemi var, mühim olan insanlık” diyerek cevap verdi...


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