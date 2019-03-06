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Özcan Yeniçeri'den flaş HDP çıkışı: Kapatılmalı

06.03.2019 20:56

CHP ve İyi Parti'nin HDP ile yaptığı seçim iş birliğine, İyi Parti Kurucu Üyesi Özcan Yeniçeri'den çok sert tepki geldi. "Mehmetçik'in kanından taviz verilerek seçim kazanılamaz" diyen Yeniçeri, HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Yeniçeri, "Vatandan, milletin birliğinden taviz verilerek seçim kazanılamaz" ifadelerini kullandı.


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