Yol Durumu
  • Anasayfa
  • Web TV
  • Özal'ın hayalini kurduğu milli teknoloji hamlesi başlatıldı

Özal'ın hayalini kurduğu milli teknoloji hamlesi başlatıldı

21 Haziran 2018, Perşembe

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye'nin ilk teknoparkını ve birçok büyük teknoloji atılımının hayalini kuruyordu ama hayalleri engellendi.Yıllar sonra milli teknoloji hamlesi başlatıldı ve 40 bin girişimciye destek sağlandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları