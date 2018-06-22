Özal'ın hayalini kurduğu milli teknoloji hamlesi başlatıldı 21 Haziran 2018, Perşembe

8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye'nin ilk teknoparkını ve birçok büyük teknoloji atılımının hayalini kuruyordu ama hayalleri engellendi.Yıllar sonra milli teknoloji hamlesi başlatıldı ve 40 bin girişimciye destek sağlandı.