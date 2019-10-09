Öz kızını öldüresiye döven işkencesi baba İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi | Videosunu izle 09.10.2019 12:01

İstanbul Taksim’deki evlerinde 19 yaşındaki kızına yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Gözaltına alınan işkenceci baba İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere sebep olan bir görüntüde, 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba Muzaffer A. hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli baba Muzaffer A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli Muzaffer A, soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli Muzaffer A. ifade vermek üzere savcılık katına çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı "19 yaşındaki kıza öz babası işkence yapıyor. Anne yatalak. Hepsi bir psikopatın elinde. Olayın doğruluğunu teyit ettim. Ne olur bildiğiniz ne kadar yetkili varsa etiketleyin. Bu insanları kurtaralım. Yer: Taksim/ Tarlabaşı Elimde resmi evraklar da var." notuyla görüntüleri paylaşarak ailenin kurtarılması için yardım çağrısında bulunmuştu.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA: HEPİMİZİ DERİNDEN SARSTI!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez.Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.