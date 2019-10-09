Öz kızını öldüresiye döven baba sosyal medyada infial yarattı! | Video izle 09.10.2019 11:36

Taksim Tarlabaşı’nda bir evde 19 yaşındaki bir genç kıza öz babasının işkence görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Paylaşılan görüntülerin ardından 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen baba, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Bakanlığı'nın devrede olduğunu ve hukuki sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

İstanbul'da Tarlabaşı'nda bir babanın 19 yaşındaki öz kızına işkence yaptığını gösteren görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüler üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Tuğba kızımızın şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez. Bakanlık olarak Tuğba kızımız ile iletişim halindeyiz. Sosyal inceleme süreci devam etmekte. Olayın hukuki boyutunu yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.