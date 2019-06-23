Haberler Web TV Oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosikletli sürücü hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosikletli sürücü hastaneye kaldırıldı

23.06.2019 21:34

İstanbul Kadıköy'de tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen'in otomobiliyle yaya geçidinden dönüş yapmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Acun idaresindeki 40 BF 356 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acun'u ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları