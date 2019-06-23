Oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosikletli sürücü hastaneye kaldırıldı

İstanbul Kadıköy'de tiyatro sanatçısı Selahattin Taşdöğen'in otomobiliyle yaya geçidinden dönüş yapmaya çalıştığı belirtilen İbrahim Acun idaresindeki 40 BF 356 plakalı motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Acun'u ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Oyuncu Selahattin Taşdöğen'in çarptığı motosikletli sürücü hastaneye kaldırıldı23.06.2019 21:34
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