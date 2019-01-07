Oyuncu Deniz Çakır'ın taciz ettiği başörtülü kızlar o geceyi anlattı! 07 Ocak 2019, Pazartesi

Geçtiğimiz pazar günü İstanbul'daki bir AVM'nin kafesine zil zurna sarhoş halde giden Deniz Çakır, yan masasında bulunan 6 başörtülü kadına, "Burası Arabistan mı? Ne geziyorsunuz burada!" diyerek sözlü tacizde bulundu. Başörtülü kızlar “Büyük şok yaşadık, rencide edildik. Özür dilese bile ne hissedeceğimizi bilemiyoruz” dedi. Avukatları ise Çakır’ın özel hayatın gizliliğinin ihlali, hakaret ve halkı düşmanlığa tahrik suçlarından ceza almasını talep ettiklerini söyledi.