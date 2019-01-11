Oyuncu Deniz Çakır savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi

Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.
Oyuncu Deniz Çakır savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi11 Ocak 2019, Cuma
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