Haberler Web TV Oyuncu Deniz Çakır savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi

Oyuncu Deniz Çakır savcılığa ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi

11 Ocak 2019, Cuma

Başörtülü kızlara bir AVM'de hakaret ettiği iddia edilen oyuncu Deniz Çakır başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları