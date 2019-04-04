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Oylar yeniden sayıldıkça İmamoğlu'yla Yıldırım arasındaki fark eriyor

04.04.2019 09:44

AK Parti'nin itirazları üzerine başlayan süreç sonrası, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki fark erimeye başladı. Dün sadece Beykoz, Bağcılar ve Arnavutköy’de 5 bin 774 oy Binali Yıldırım’a yazıldı.


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