Oylar hakim ve tüm parti temsilcileri önünde böyle sayılıyor! Sayım görüntüleri kamerada 03.04.2019 16:37

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımlarında tespit edilen usulsüzlükler sonrası yapılan itirazlar sonucu YSK'nın oyların yeniden sayımına karar verdi. AK Parti'nin İstanbul'un bir çok ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlandı. İstanbul Bayrampaşa'da yeniden sayılan oyların hakim ve tüm parti temsilcileri huzurunda nasıl sayıldığı ise kameralara böyle yansıdı.