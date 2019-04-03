Haberler Web TV Oylar hakim ve tüm parti temsilcileri önünde böyle sayılıyor! Sayım görüntüleri kamerada

Oylar hakim ve tüm parti temsilcileri önünde böyle sayılıyor! Sayım görüntüleri kamerada

03.04.2019 16:37

31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımlarında tespit edilen usulsüzlükler sonrası yapılan itirazlar sonucu YSK'nın oyların yeniden sayımına karar verdi. AK Parti'nin İstanbul'un bir çok ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz etmesinin ardından oyların yeniden sayımına başlandı. İstanbul Bayrampaşa'da yeniden sayılan oyların hakim ve tüm parti temsilcileri huzurunda nasıl sayıldığı ise kameralara böyle yansıdı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları