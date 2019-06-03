Öykü Arin’e babasından alınan yarı uyumlu ilik nakledildi 03.06.2019 11:57

Löseminin ender görülen bir türüne yakalanan Öykü Arin’e şimdi de babasından alınan yarı uyumlu ilik nakledildi. Minik yavru iyileşince eğlence parkı Disneyland’a gitmek istediğini söyledi...

İzmirli Öykü Arin Yazıcı (4), geçen yıl lösemiye yakalandı. Tüm Türkiye'de 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlatıldı. Binlerce kişi küçük kız için bağış yaptı. Ancak uygun donör çıkmadı. Bunun üzerine anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Fakat bu kez de ilik Öykü'nün vücuduna uyum sağlamadı. Bunun üzerine yeniden nakil süreci başladı. Baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil kararı alındı. Tüm Türkiye'nin beklediği operasyona ise dün başlandı. Öykü Arin'in nakil süreci hakkında bilgi veren Çağdaş Yazıcı, "Kök hücre toplama işlemi halen devam ediyor. Kök hücreler toplanınca işlem görecek ve Öykü Arin'e nakledilecek. Sonra da bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı...

"İNAT ETMEYECEĞiM"

Baba Yazıcı, Öykü'nün yapılacaklar listesini de sosyal medya hesabından paylaştı. Listede yer alan maddeler şöyle sıralandı:

Babamdan kök hücre toplanacak.

Ben fazla inat etmeyeceğim, onları iliklerime yerleştirip çalştıracağım.

Babamın pasaportu geri alınacak.

Önce Disneyland'a, sonra Legoland'a gidilecek...