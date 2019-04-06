31 Mart yerel seçimlerinde de çok sık duyduğumuz ''Maddi hata'' kelimesi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Maddi hata nedir? Oy pusulalarında maddi hata ne demek? Maddi hata seçime nasıl etki ediyor? Seçim sonuçları ne zaman belli olacak? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında ayrıntılarıyla anlattı.
Maddi hata nedir ?
Maddi (ve hukuki) bir olayın olup olmadığında (meydana gelip gelmediğinde) veya koşul yahut niteliklerinde yanılma; hukuki yanılma karşıtı; yargılamada karşılaşılan rakam yanlışlıkları mahkemece düzeltilir.
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