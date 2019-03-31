Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren aza adayı öldü

Gaziantep in islahiye ilçesi Serinevler Mahallesi Şehit İsmet Kayar İlkokulu 1124 no'lu sadıktan oyunu kullanan Ferramuz Merdan, aynı okulda bulunan başka bir sandıkta görevli kızını görmek istediği sırada fenalaşarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi muhtar adayı İbrahim Gögebakan'ın sağlıkçı kardeşi Mehmet Gögebakan'ın yaptığı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde öldüğü belirlendi. Ferramuz Merdan 2014 yılında Serinevler Mahallesinde muhtar seçilen Mustafa Yüksel azalarından olduğu, bu dönem de yine aza adayı olduğu öğrenildi.
Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren aza adayı öldü31.03.2019 19:03
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