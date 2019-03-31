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Oy Kullanan Hülya Avşar Mührü Kabinde Unuttu

31.03.2019 16:38

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, oyunu Sarıyer'de kullandı. Avşar, oyunu kullandıktan sonra mührü kabinde unutunca görevliler tarafından uyarıldı.


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