Haberler Web TV Otoyolda akılalmaz görüntü! Kopan tekeri böyle yakalamaya çalıştı

Otoyolda akılalmaz görüntü! Kopan tekeri böyle yakalamaya çalıştı

06.07.2019 08:52

Rusya'da seyir halinde olan otomobilin tekeri çıktı. Otomobilin sürücüsünün yola devam eden tekeri araçtan inerek yakalamaya çalıştığı görüldü. Olay anı saniye saniye kaydedildi.


Başkent Moskova'da meydana gelen olayda, otoyolda seyir halinde olan bir otomobilin sol arka tekeri aniden çıktı. Görüntülerin kaydedildiği otomobilin de üstünden geçtiği teker, hızını kesmeyerek otoyoldaki tünele doğru devam etti. Ardından, tekeri çıkan otomobilin sürücüsü, araçtan inerek tekerin peşinden koşmaya başladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları