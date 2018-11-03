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Otoparktaki otomobilin kapılarını böyle çaldılar

03 Kasım 2018, Cumartesi

Kadıköy'de, bir apartmanın otoparkındaki otomobilin iki kapısı sökülerek çalındı. Hırsızlık anı apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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