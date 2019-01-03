Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştıkları esnada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 üniversite öğrencisi genç kızdan 1’i hayatını kaybetti.
Otomobil üniversite öğrencilerine çarptı03 Ocak 2019, Perşembe
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