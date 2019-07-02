Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi İzmir-Ankara yolunda bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.
Otomobil TIR'a arkadan çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti (Video)02.07.2019 10:44
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