Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Otomobil dereye uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var01.09.2019 23:53
- Otomobil dereye uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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