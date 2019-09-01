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Otomobil dereye uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

01.09.2019 23:53

Kahramanmaraş'ta sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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