Otomobil 5'e bölündü, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde köprü demirlerine çarparak 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Otomobil 5'e bölündü, sürücüsü yara almadan kurtuldu08 Ocak 2019, Salı
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