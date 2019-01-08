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Otomobil 5'e bölündü, sürücüsü yara almadan kurtuldu

08 Ocak 2019, Salı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde köprü demirlerine çarparak 5 parçaya ayrılan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.


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