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Otogarda seçim yoğunluğu! Bütün otobüsler doldu

29.03.2019 17:48

31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçmen kaydı başka şehirlerde olan vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda yoğunluğa neden oldu.


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