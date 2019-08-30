Batman otogarında bir kişi, kan davası yüzünden bıçakladığı gencin başında ölene kadar bekledi. Gencin yakınları polisin olaya geç müdahale ettiğini iddia etti. Olay dün yaşandı. 20 yaşındaki Suat Yüksekbağ Siirt'e gitmek için Batman otogarındaydı. İddiaya göre kan davalısı olduğu aileden iki kardeş bıçakla kendisine saldırdı. Yaralanan genç yerde yardım isterken iki kardeş bıçakla tehdit ederek kalabalığı ve çağrılan polisi yaklaştırmadı. Kardeşlerin zaman geçirmesi sonucu Suat Yüksekbağ kan kaybından yaşamını yitirdi. İki kardeş gözaltına alındı. Olayın görüntüleri ortaya çıktıktan sonra polis saldırganları vurabilir miydi? Polis saldırganları neden vurmadı soruları akıllarda yer etti. Bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına bağlanan Ceza Hukukçusu Av. Ertuğrul Akar yanıtladı. İşte Ertuğrul Akar'ın olayla ilgili açıklamaları...
Otogarda kan davası cinayeti! Polis saldırganları vurabilir miydi ve neden vurmadı? (Video)30.08.2019 19:20
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