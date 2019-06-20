Ankara'dan Mersin'e hareket eden bir otobüste bulunan Kadriye Çavuş isimli kadın, beyaz bir otomobilden inen şahıslar tarafından darp edilerek kaçırıldı. Dehşet anlarının görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Kadriye Çavuş'u kaçıran kişilerin yakalandığını duyurdu. Soylu, Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
Otobüsün önünü kesip, kadını darp ederek kaçırdılar! O şahıslar yakalandı...20.06.2019 20:04
- Otobüsün önünü kesip, kadını darp ederek kaçırdılar! O şahıslar yakalandı...
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