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Otobüste korku dolu anlar! El frenini çekmeyi unutunca...

18.07.2019 12:58

Kazakistan'da kaza sonrası otobüsten inen şöför el frenini çekmeyi unutunca araç hareket etmeye başladı. Aracın hız alıp hızlanmasıyla içerideki yolcular korku dolu anlar yaşadı. İşte o korku dolu anlar...


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