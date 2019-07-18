Kazakistan'da kaza sonrası otobüsten inen şöför el frenini çekmeyi unutunca araç hareket etmeye başladı. Aracın hız alıp hızlanmasıyla içerideki yolcular korku dolu anlar yaşadı. İşte o korku dolu anlar...
Otobüste korku dolu anlar! El frenini çekmeyi unutunca...18.07.2019 12:58
- Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Beşiktaş kiralık olarak kadrosuna katacağı Vitor Hugo'nun maliyeti 1 milyon Euro
- Otobüste korku dolu anlar! El frenini çekmeyi unutunca...
- CHP, PKK’nın yangınlarına neden ses çıkarmıyor?
- CHP'li Canan Kaftancıoğlu için istenen ceza belli oldu!
- Başkan Erdoğan Müjdeyi vermişti! Dünya devi Türkiye'de fabrikayı açtı ve işçi alımları başladı
- Erbil’de şehit düşen Osman Köse bugün Ankara’dan son yolculuğuna uğurlanacak
- Dalaman uçağında olay çıkaran Chloe Haines'e ömür boyu uçuş yasağı
- Kocaeli'de genç kızın otobüsten düştüğü olayda dikkat çeken detay
- Emniyet Genel Müdürü değişti! İşte atanan isim
- S-400 kriziyle ilgili New York Times'tan Başkan Erdoğan yorumu: Bağımsız Türkiye duruşu
- İstanbul'da tepki çeken görüntüler! Magandalar tünel kapatıp havaya ateş açtı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.