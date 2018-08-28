Otobüste çantasını unuttu, şoförü darp etti...O anlar kamerada 28 Ağustos 2018, Salı

Manisa'da iddiaya göre otobüste çantasını unutan bir kadın çantasını geri getiren halk otobüsünün şoförünü darp etti. Kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisini de tekmeleyen kadın yolcu, diğer yolcuların araya girmesiyle güçlükle otobüsten indirilirken, olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.