Otobüs şoförü kalp krizi geçiren kadını hastaneye böyle yetiştirdi

Otobüs şoförü kalp krizi geçiren kadını hastaneye böyle yetiştirdi03 Mart 2018, Cumartesi
Olay, 21 Şubat günü saat 18.20 sıralarında Kadıköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy'de durakta özel halk otobüsüne binen orta yaşlarda bir kadın, hareket halinde olan araçta oturduğu yerde bir anda fenalaşarak kendinden geçti. Kadının fenalaştığını gören diğer yolcular durumu hemen şoföre bildirdi. Olayı gören şoför önce otobüsü yol kenarına çekti ardından da kadının yanına giderek bilgi aldı.
2 DAKİKADA HASTANEYE YETİŞTİRDİ
Durumun ciddiyetini anlayan otobüs şoförü soğukkanlılığını koruyarak hemen direksiyona geçip hastaneye doğru yola çıktı. Yolculuk sırasında otobüste bulunan yolcular bir an olsun kalp krizi geçiren kadını yalnız bırakmadı. Adeta zamanla yarışan şoför selektör ve kornalar çalarak yaklaşık 2 dakika gibi kısa bir sürede fenalaşan kadını en yakın hastaneye yetiştirdi.
KALP KRİZİ GEÇİREN KADINA MÜDAHALE OTOBÜSTE YAPILDI
Hastaneye varan şoför camdan seslendiği güvenlik görevlilerine 'doktor çağırın' diye bağırdı. Koşarak otobüse binen doktorlar kalp krizi geçiren kadına ilk müdahaleyi otobüste yaptı. Yapılan müdahale sonrası kadın sedyeye koyularak yolcuların yardımıyla hastaneye taşındı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
ŞOFÖRÜN OTOBÜS HASTANEYE SÜRDÜĞÜ O ANLAR KAMERADA
Kadıköy'de kadının kalp krizi geçirdiğini anlayınca direksiyona geçip otobüsü hastaneye süren koca yürekli şoför kadının hayatını kurtardı. Yaşanan o anlar ise otobüsün içerisinde bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde, fenalaşan kadının hemen yanına bütün herkesin toplandığı ve şoförün gittiği görülüyor. Ardından direksiyona geçen şoförün aracı sürmesi ve hastaneye gitmesi, orada da doktorların araca binip kadına müdahale ettiği görülüyor.
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