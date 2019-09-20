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Otobüs ile TIR çarpıştı! 17 yaralı!

20.09.2019 11:33

Erzurum Aşkale'de yolda seyir halinde bulunan bir otobüs ile TIR çarpıştı. Kazada 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Kazaya çok sayıda polis sevk edildi.


Tercan-Aşkale kara yolu Tepebaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü önünde giden bir TIR'a arkadan çarptı. Otobüsteki 17 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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