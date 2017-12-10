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Oto farelerinden akıl almaz hırsızlık yöntemi

10 Aralık 2017, Pazar
Son dönemlerde evlere giren hırsızlar eşyadan çok otomobil anahtarlarına yöneldi. Bu şekilde araçları çalan hırsızlar, otomobilleri parçalayarak parça parça satmaya başladı. İşte oto farelerinin akıl almaz hırsızlık yöntemi...
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