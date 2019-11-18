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Otizmli çocuklara yapılan ayrımcılıkla ilgili AK Parti'den flaş açıklama

18.11.2019 18:32

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayıyla ilgili olarak,"Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır." dedi


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