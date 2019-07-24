Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercih sürecine ilişkin hazırlanan video ile adaylara hatırlatmalarda bulundu.
ÖSYM'den YKS tercih sürecindeki adaylara videolu hatırlatma! Sakın bunu yapmayın24.07.2019 20:15
- ÖSYM'den YKS tercih sürecindeki adaylara videolu hatırlatma! Sakın bunu yapmayın
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