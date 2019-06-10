ÖSYM'den 2019-YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma 10.06.2019 20:50

ÖSYM'den YKS'ye girecek öğrencilere videolu hatırlatma geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından, 2019-YKS'ye girecek adayların dikkat etmesi gereken kurallara ilişkin video paylaştı - Adayların 15-16 Haziran'da uygulanacak YKS'ye girebilmek için fotoğraflı kimlik ile sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları ve bir saat önce sınav merkezinde hazır olmaları gerektiği vurgulandı.