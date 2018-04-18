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ÖSO'ya yağmacı diyen Kılıçdaroğlu'ın hazmedemediği görüntüler

17 Nisan 2018, Salı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mehmetçik'le omuz omuza savaşan ÖSO'ya iftira atarak 'yağmacı' dedi. KK'nın yağmacı dediği o ÖSO, terörden temizlenen Afrin'de terör örgütü YPG'nin astığı teröristbaşı Apo'nun posterlerini böyle sökmüştü. İşte Kılıçdaroğlu'nun hazmedemediği o görüntüler.
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