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ÖSO, Maaranaz'ı YPG/PKK'dan kurtardı

04.05.2019 19:14

Özgür Suriye Ordusu güçleri, terör örgütü YPG/PKK’nın son haftalarda saldırılar düzenlediği Maaranaz köyüne operasyon düzenleyerek ele geçirdi.


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