Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonda TSK'nın yanında yer alacak olan Özgür Suriye Ordusu, ağır silahlar ve roketlerin kullanıldığı tatbikatıyla savaş provası yaptı. ÖSO'nun Hamza Tümeni ve Özel Kuvvetler Komutanı Seyf Ebubekir, "Ankara'dan emir bekliyoruz. Talimat doğrultusunda Fırat'ın doğusuna geçip PKK'nın kökünü kazıyacağız" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarına katılan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatta da TSK ile omuz omuza operasyona katılacak. Son 1 hafta içerisinde her gün tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ÖSO askerleri, eğitimlerini gözden geçirerek, yakın dövüş, meskun mahal ve ağır silahlarla tatbikatlar yaptı.
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