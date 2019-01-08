Osmanlı'da hayvan hakları ne durumdaydı? 08 Ocak 2019, Salı

Türkiye Meclis'ten çıkacak hayvan haklarıyla ilgili yasayı bekliyor... Peki, geçmişten günümüze hayvan hakları ne durumdaydı, devlet tarafından güvence altında mıydı? Usta Gazeteci Yazar Sadık Albayrak'ın kaleme aldığı kitap Osmanlı Dönemi'nde hayvan haklarına ışık tutuyor.