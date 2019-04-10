Osmaniye'deki olayda korkunç gerçek ortaya çıktı! Kazada öldüğü sanılıyordu ama...

Osmaniye'de geçen yıl aralık ayında kontrolden çıkıp kanala giren araçta suya düşerek boğulduğu üzerinde durulan Cennet Çetin Balaban'ın (32), eşi Adem Balaban (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Direksiyonu kırıp, aracın kanala girmesini sağladığını, ardından da kendisini aldattığını iddia ettiği eşini saçından tutup, 30 santimetrelik suda boğarak öldürdüğünü itiraf eden Adem Balaban, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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