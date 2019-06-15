Osmaniye'de iki otomobil ve bir tırın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada, Ömer Köksal ve eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, S.K, M.K.ve M.K. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı15.06.2019 21:55
- Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilecek
- Cep telefonuyla kadını görüntüleyen şüpheliye ev hapsi
- YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi
- Jandarmanın yeni Atak helikopteri J-1921 GAZİ'nin görüntüleri yayımlandı
- Askerden dönene işsizlik maaşı müjdesi (Video)
- Darıca'da sel faciası! 1 kişi hayatını kaybetti (Video)
- 2019 yeni bedelli askerlik sisteminde yoklama kaçağı ve bakayalara ceza affı mı var mı? Bakaya kalmak nedir? (Video)
- Serviste havasızlıktan ölen Alperen'in babasına anlamlı görev
- 15 Haziran genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum Meclis'e geldi mi?
- Süresiz nafaka için emsal karar! Mahkemeden 2 yıllık evliliğe 2 yıl nafaka kararı (Video)
- Fenerbahçe'nin yeni transferin Murat Sağlam'dan müthiş frikik!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.