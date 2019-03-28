Osmaniye'de şemsiyeyle uçan adam video izle! 28.03.2019 10:36

Şemsiyeyle uçan adam izle! Osmaniye'de meydana gelen olay kısa sürede sosyal medyanın en fazla konuşulan olayı arasında oldu. Mehmet Ali Çanak isimli bir vatandaşın hortumda sallanan şemsiyeye bir şey olmaması için yakalamaya çalıştığı sırada, şemsiye birlikte uçması ve havaya yükselerek görüntüden kaybolması ekranlara yansıdı. Osmaniye'de şemsiyeyle uçan adam videosu izlemek için haberimizin detayına bakın. Şemsiyeyle uçan adam izle! Ayrıntılar haberimizde...

ŞEMSİYEYLE UÇAN ADAM SOSYAL MEDYADA EN ÇOK PAYLAŞILANLAR ARASINDA

25 Mart'ta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hortum oluştu. Hortumla birlikte Kadirli Belediyesi Sebze Hali'ndeki şemsiyeler ve kasalar uçmaya başladı. Halde çalışan Mehmet Ali Çanak ve diğer iki kişi, önlerindeki şemsiyeyi uçmaması için tutmaya çalıştı. Ağırlık olsun diye şemsiyenin ayaklarına çıkan üç kişiden ikisi indi. Mehmet Ali Çanak ise şemsiyeyle birlikte havalandı. Şemsiyeyle yaklaşık 10 metre havalanan Mehmet Ali Çanak, hortumun etkisini yitirmesinin ardından düşerek hafif yaralandı. Çanak'ın şemsiye ile birlikte havalanma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayı anlatan Kadirli Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Bülent Haytaoğlu, "Fırtına yaklaşık 10 dakika sürdü. Fırtına sonrası hortum meydana geldi. Şemsiye uçmasın diye, bir işçimiz ağırlık olsun diye şemsiyenin ayaklarının üzerine çıkıyor ve hortumun şiddeti burada ortaya çıkıyor. Şemsiye ve Mehmet Ali Çanak birlikte havaya yükseliyor ve yere düşüyor. Çok şükür ciddi bir durumu yok. Hepimiz çok korktuk" dedi.