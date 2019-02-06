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Osmaniye'de korku dolu anlar: TIR şoförü ölümden döndü!

06 Şubat 2019, Çarşamba

Osmaniye’nin Bahçe ilçesi yakınlarındaki Şekerdere Viyadüğü'nün üzerinde kaza yapan TIR'ın çekici kısmı içerisinde mahsur kalan TIR şoförü metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken son anda AFAD ekiplerince kurtarıldı.


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